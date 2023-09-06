Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду прибыл в Киев, сообщает CNN со ссылкой на представителя Госдепартамента.
Запланированы переговоры Блинкена с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
По словам чиновника, госсекретарь США в ходе визита, как ожидается, объявит о новом пакете помощи Украине на $1 млрд. В сообщении не уточняется, на какие именно нужды США намерены выделить такую сумму.