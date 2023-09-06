Премьер Молдавии заявил, что Кишинев не заплатит "Газпрому" "по несуществующим долгам"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Кишинев не должен выплачивать несуществующие долги перед "Газпромом", сказал премьер-министр Молдавии Дорин Речан в ходе заседания правительства в среду.

Заявления премьера последовали сразу после того, как министр энергетики Виктор Парликов представил результаты международного аудита исторического долга Молдавии перед "Газпромом".

"Молдавия не будет платить по несуществующим долгам. Мы не позволим возложить этот долг на плечи граждан. Молдавия не собирается выплачивать несуществующие долги, а граждане Молдовы, очевидно, не обязаны за это платить тоже", - заявил Речан, поблагодарив министра энергетики за представленный отчет.

Как сообщалось ранее, по информации Парликова, комплексный аудит показал, что долг Кишинева перед "Газпромом" составляет $8,6 млн.

Долг Молдавии за газ стал спорной темой в отношении Молдавии и "Газпрома" в 2021 году. Российская компания считает, что долг Молдавии за газ составляет $709 млн, из которых сам долг $433 млн, а остальное - пеня за просрочку платежей.