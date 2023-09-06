"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром" настаивает на подтвержденности суммы долга Молдавии за поставленный газ, которая основана на двусторонних документах поставщика и покупателя, а также решениях коммерческого арбитража.

"Газпром"

В "Газпроме" таким образом прокомментировали заявление Минэнергетики Молдавии о результатах аудита исторической задолженности АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром" за газ, поставленный для потребителей правого берега Днестра.

Для проверки долга Кишинев нанял фирмы Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance &Co.

"Газпром" комментирует: "Аудитор и условия тендера на закупку его услуг были в одностороннем порядке определены молдавской стороной без согласования с "Газпромом" и "Молдовагазом. Отчет аудитора не проходил утверждения Наблюдательным советом АО "Молдовагаз", как было предусмотрено договоренностями между ПАО "Газпром" и правительством Республики Молдова".

"Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности, тем более что она подтверждается в регулярно подписываемых "Газпромом" и "Молдовагазом" документах и соответствующих решениях международного арбитража", - заявляет российская компания.

Споры "Газпрома" с "Молдовагазом" рассматривал Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.

"Газпром" категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами", - резюмирует российский концерн.

Основные тезисы

Долг Молдавии за газ стал спорной темой в отношении Молдавии и "Газпрома" в 2021 году.

Согласно данным опубликованной молдавской стороной проверки, учтенный долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" по состоянию на 31 октября 2021 года (при подписании действующего сейчас пятилетнего договора на поставку газа Молдавии - ИФ) составляет $757 млн.

По причине отсутствия подтверждающих документов аудиторы не смогли проверить $278 млн из долга, предположительно накопленного до 2003 года. Большая часть этой суммы переуступлена ООО "Факторинг-Финанс", что, полагают в Кишиневе, дает право требовать его списания. Из оставшихся $478 млн $400 млн признаны только российским арбитражным судом и не могут быть принудительно исполнены в Молдавии. Как полагают молдавские чиновники, это дает "Молдовагазу" право требовать списания данной части долга.

Кроме того, с 2011 по 2020 год "Молдовагаз" осуществил инвестиции и понес расходы на сумму $143 млн, которые не были утверждены Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) для включения в тариф. Как полагают в Кишиневе, если бы этих расходов удалось избежать, можно было бы выделить больше средств для погашения долга. Так как "Газпром", являющийся мажоритарным акционером молдавской компании, одобрил эти расходы, "Молдовагаз" может потребовать списания и этой части долга. "Молдовагаз" может подать встречный иск на сумму около $160 млн за потерянные доходы от транзита, выплаченные "Газпромом" предприятию "Тираспольтрансгаз - Приднестровье" в нарушение договора между двумя компаниями, надеется молдавская сторона.

Опубликовав результаты аудита, власти Молдавии заявили, что, по их мнению, долг Кишинева перед "Газпромом" составляет $8,6 млн.