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Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Средняя температура воздуха в мире летом 2023 года составила 16,77 градуса по Цельсию, что на 0,66 градуса выше нормы, сообщает Служба по контролю за изменением климата ЕС "Коперник".

Август стал вторым самым жарким месяцем 2023 года после июля. Средняя температура воздуха в августе превысила норму примерно на 1,5 градуса по Цельсию.

Ученые также зафиксировали аномально высокие температуры в океанах. Средняя температура воды достигла почти 21 градуса по Цельсию и оставалась стабильно высокой на протяжении всех трех месяцев лета.

Количество осадков на территориях Западной Европы, большей части США, Азии, Чили, Бразилии, Турции и северо-западной части Австралии также превысило норму. В скандинавских странах, Центральной Европе, некоторых странах Азии, Канаде, на юге США и на значительной части Южной Америки лето выдалось необычайно засушливым. В некоторых регионах сухая погода стала одной из причин возникновения природных пожаров.

Нынешний год считается вторым самым жарким в истории после 2016 года. Метеорологи ожидают, что как минимум один год из следующих пяти станет рекордно жарким, а также что средняя температура воздуха в мире повысится на 1,5 градуса.

Аномальная жара в Европе

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