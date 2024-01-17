Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

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Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прошедший 2023 год стал самым теплым и жарким за весь период метеонаблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Все центры климатические подтвердили, что 2023 год оказался самым теплым, самым жарким за весь период инструментальных наблюдений. Особенность заключается в том, что превышение средней глобальной температуры над предыдущим рекордом 2016 года произошло на 0,17 - это огромная величина для климатологов, неожиданно большая", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что средняя температура за год была 14,19 градусов. Каждый месяц прошедшего года был теплее, чем соответствующий месяц за весь период наблюдений, которые ведутся с 1891 года. Вильфанд уточнил, что это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо.

Также очень высокой была температура мирового океана, отметил научный руководитель Гидрометцентра.