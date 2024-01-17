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Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире

Прошлый год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в мире
Фото: Mauro Ujetto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Прошедший 2023 год стал самым теплым и жарким за весь период метеонаблюдений в мире, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В миреЛето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюденийЛето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюденийЧитать подробнее

"Все центры климатические подтвердили, что 2023 год оказался самым теплым, самым жарким за весь период инструментальных наблюдений. Особенность заключается в том, что превышение средней глобальной температуры над предыдущим рекордом 2016 года произошло на 0,17 - это огромная величина для климатологов, неожиданно большая", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что средняя температура за год была 14,19 градусов. Каждый месяц прошедшего года был теплее, чем соответствующий месяц за весь период наблюдений, которые ведутся с 1891 года. Вильфанд уточнил, что это связано с парниковыми газами и явлением Эль-Ниньо.

Также очень высокой была температура мирового океана, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
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