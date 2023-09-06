Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон выделяет еще $1 млрд на помощь Киеву, в том числе $665 млн на военную сферу и обеспечение безопасности, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Сегодня мы объявляем о новой помощи Украине - более $1 млрд. Сюда входит $665,5 млн для военных нужд и для обеспечения безопасности гражданских лиц", - сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Таким образом, напомнил глава госдепа, с начала российской военной спецоперации США оказали Украине помощь в области безопасности на сумму свыше $43 млрд.