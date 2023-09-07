Что случилось этой ночью: четверг, 7 сентября

Последствия уничтожения беспилотников в Ростове-на-Дону, воинский учет в местах лишения свободы, Украина получит снаряды с обедненным ураном

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий произошедших к утру:

- Система ПВО сбила два беспилотника в Ростове-на-Дону. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, один БПЛА уничтожен на подлете к городу, второй - в его центре. В результате пострадал человек, у него резаные раны ног, он обратился за медицинской помощью, но от госпитализации отказался. Кроме того, повреждено несколько автомобилей и три здания.

- Три БПЛА сбили над Брянской областью, обломки одного из них повредили здание железнодорожного вокзала Брянска. Также в подмосковном Раменском городском округе уничтожен летевший на Москву БПЛА.

- Минобороны РФ предложило ввести воинский учет для заключенных. В проекте указа среди прочего прописана возможность для ведомства заключать контракт с гражданами, имеющими судимость и совершившими преступления небольшой или средней тяжести, с исключениями, а также отбывшими наказание в виде лишения свободы, судимость которых снята или погашена.

- США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams. Киев также получит боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 81-мм минометы и снаряды к ним, ракеты для противотанковых ракетных комплексов TOW, Javelin, противотанковые гранатометы AT4.

- Чистая прибыль банков РФ в 2023 году может поставить рекорд, превысив 2,6 трлн рублей. Эксперты Аналитического кредитного рейтингового агентства связывают свой прогноз с доходами от основной деятельности банков и способности финансового сектора зарабатывать на падении курса рубля.

- Энтони Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине. В пакет входят $665,5 млн для военных нужд и обеспечения безопасности гражданских лиц. Американский госсекретарь отметил, что с начала российской военной спецоперации Вашингтон оказал Киеву помощь в области безопасности на более чем $43 млрд.

- Хантеру Байдену до конца сентября предъявят обвинение в хранении оружия. Адвокат сына американского президента Эбби Лоуэлл заявил, что прокурорам запрещено выдвигать дополнительные обвинения в соответствии с ранее достигнутым соглашением.

- Португальский футболист Криштиану Роналду не попал в список 30 претендентов на "Золотой мяч" впервые с 2003 года.