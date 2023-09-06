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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-4C" успешно вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-33-03", сообщила в среду Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты был осуществлен в четверг в 02:14 по Пекинскому времени (в среду в 21:14 МСК) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Выведенный аппарат был создан Шанхайской академией космических технологий (SAST), его снимки планируется использовать для разведки морских и наземных ресурсов, оценки эффективности сельского хозяйства, предотвращения природных катастроф и ликвидации их последствий.

Трехступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-4C" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения космических аппаратов на различные орбиты Земли. По заявлениям разработчиков, ракета способна выводить до 3 тонн полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 700 км.

Китай
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