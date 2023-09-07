Япония запустила ракету с лунным посадочным модулем

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель H-IIA компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в четверг стартовала на орбиту с рентгеновской обсерваторией XRISM и лунным посадочным модулем SLIM, сообщило Агентства аэрокосмических исследований Японии (JAXA).

Запуск был осуществлен с японского космического центра Танэгасима в 08:42 по токийскому времени (в 02:42 мск).

Позднее JAXA проинформировала, что обсерватория и посадочный модуль успешно выведены на орбиту.

Орбитальный рентгеновский телескоп XRISM (X-ray Imaging and Spectroscopy Mission), созданный NASA и JAXA при участии Европейского космического агентства (ESA) и Канадского космического агентства (CSA), предназначен для изучения космоса с помощью рентгеновской визуализации и спектроскопии. Миссия поможет астрофизикам получить новые данные о развитии крупнейших структур во Вселенной, распределении материи в космосе и формировании галактик. Телескопу, в частности, предстоит изучать окрестности черных дыр и гигантские галактические скопления.

Японский лунный посадочный модуль SLIM (Smart Lander for Investigating Moon), разработанный MHI совместно с JAXA, должен будет отработать технологию высокоточной посадки аппаратов в пределах 100 метров (а не километров, как обычно) от запланированной точки на поверхности естественного спутника Земли. Во время спуска он будет изучать кратеры и рельеф Луны. В рамках миссии SLIM планируется получить данные о количестве химических элементов в реголите. Посадка модуля на Луну предполагается через 3-4 месяца.

В случае успеха миссии SLIM Япония станет пятой страной после СССР, США, Китая и Индии, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.