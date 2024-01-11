Япония отложила запуск миссии по исследованию Фобоса на 2026 год

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Запуск японской миссии по сбору образцов грунта со спутника Марса - Фобоса - и возвращению их на Землю, ранее запланированный на конец 2024 года, перенесен на 2026 год, сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) изданию SpaceNews.

JAXA связала перенос миссии Martian Moons eXploration (MMX) с необходимостью проверить возможности новой ракеты-носителя H3, на которой должна стартовать японская автоматическая межпланетная станция, и дополнительно проверить автоматическую межпланетную станцию на Земле.

"В связи с необходимостью оценки результатов тестового пуска (новой японской ракеты) ракеты H3 и учитывая важность обеспечения достаточного времени для предварительной проверки MMX на земле, график запусков японских ракет был пересмотрен", - сообщило агентство изданию SpaceNews.

Японская ракета H3 совершила свой первый полет в марте 2023 года, но не смогла выйти на орбиту, поскольку двигатель ее второй ступени не сработал. Второй запуск H3 запланирован на 14 февраля с тестовой полезной нагрузкой и двумя небольшими спутниками.

Первоначально запуск MMX планировалось осуществить в сентябре 2024 года. Зонд должен был выйти на орбиту вокруг Марса в августе 2025 года и оставаться там в течение трех лет, прежде чем отправиться обратно на Землю и вернуться в сентябре 2029 года.

Решение отложить миссию MMX до 2026 года также связано со следующим доступным окном для запуска миссии к Марсу.

MMX - это космический корабль весом около 4 тонн, несущий набор инструментов, в том числе разработанных с участием NASA, для изучения Марса и двух его спутников - Фобоса и Деймоса. На зонде также будет находиться небольшой марсоход, совместно разработанный французским космическим агентством CNES и немецким аэрокосмическим агентством DLR для исследования Фобоса.

Основная задача MMX - приземлиться на Фобосе и собрать образцы пород для возвращения на Землю. Ученые планируют проанализировать образцы, чтобы определить, образовались ли Фобос и, вероятно, Деймос в результате столкновения более крупного объекта с Марсом, или это небольшие астероиды, захваченные планетой на свою орбиту. Согласно новому графику запуска миссии, MMX вернет образцы на Землю в 2031 году.