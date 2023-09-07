Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась, международное сообщество должно предпринять меры для предотвращения нового взрыва, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно обострилась. Причина в том, что Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией. Усилилась антиармянская риторика. Политика притязаний против суверенной территории Армении продолжается", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе достиг пика.

"Азербайджан демонстрирует намерение совершения новой военной провокации против Нагорного Карабаха и Армении. Для этого они вводят в обращение не соответствующие действительности тезисы. Международное сообщество и страны ООН должны предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в нашем регионе", - отметил Пашинян.

Он заявил о приверженности Еревана договоренностям, достигнутым 14 декабря 2021 года в Брюсселе, 6 октября 2022 года в Праге, в мае 2023 года в Брюсселе, а также подписанному 9 ноября 2020 года премьером Армении, президентами России и Азербайджана трехстороннему заявлению.

"Диалог Баку-Степанакерт в рамках международного механизма для решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и разблокирование Лачинского коридора в соответствии с решением Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года является существенным. На основе всего этого Армения готова и желает заключить соглашение о мире и урегулировать отношения с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность повестке мира", - сказал Пашинян.