Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Военно-политическая ситуация в регионе существенно обострилась, международное сообщество должно предпринять меры для предотвращения нового взрыва, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Военно-политическая ситуация в нашем регионе существенно обострилась. Причина в том, что Азербайджан на протяжении последних дней скапливает войска вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом и границы с Арменией. Усилилась антиармянская риторика. Политика притязаний против суверенной территории Армении продолжается", - сказал Пашинян на заседании правительства в четверг.

По его словам, гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе достиг пика.

"Азербайджан демонстрирует намерение совершения новой военной провокации против Нагорного Карабаха и Армении. Для этого они вводят в обращение не соответствующие действительности тезисы. Международное сообщество и страны ООН должны предпринять серьезные меры для предотвращения нового взрыва в нашем регионе", - отметил Пашинян.

Он заявил о приверженности Еревана договоренностям, достигнутым 14 декабря 2021 года в Брюсселе, 6 октября 2022 года в Праге, в мае 2023 года в Брюсселе, а также подписанному 9 ноября 2020 года премьером Армении, президентами России и Азербайджана трехстороннему заявлению.

"Диалог Баку-Степанакерт в рамках международного механизма для решения вопросов прав и безопасности армян Нагорного Карабаха и разблокирование Лачинского коридора в соответствии с решением Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля 2023 года является существенным. На основе всего этого Армения готова и желает заключить соглашение о мире и урегулировать отношения с Азербайджаном, и мы выражаем свою приверженность повестке мира", - сказал Пашинян.

Армения Азербайджан Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 сентября

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Спикер парламента Армении не видит напряженности в отношениях с РФ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Шульгина

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });