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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Что произошло за день: четверг, 7 сентября

Гибель велосипедисток в ДТП под Выборгом, перехват беспилотника над Волгоградской областью, запуск движения между станциями "Селигерская" и "Физтех" московского метро

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Две девочки-велосипедистки погибли в аварии на трассе "Скандинавия" под Выборгом. Тягач Scania врезался в машину сопровождения, из-за чего автомобиль влетел в группу спортсменок из школы олимпийского резерва Курортного района Петербурга. По разным данным, пострадали от семи до десяти человек. Возбуждено два уголовных дела. Водитель тягача задержан.

- На территории Волгоградской области был перехвачен беспилотник. Пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

- Пашинян заявил о накоплении Азербайджаном войск у границы и линии соприкосновения. Премьер-министр Армении также сообщил, что гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе достиг пика.

- В Кремле негативно относятся к идее Энтони Блинкена направить изъятые российские активы на нужды бойцов ВСУ.

- Решение о проведении армяно-американских учений является результатом углубляющихся отношений Еревана и Вашингтона, заявил глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян. Он сообщил, что понимает, что "различные стороны могут иметь обеспокоенность и выражать недовольство".

- British American Tobacco продаст бизнес в РФ и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент. Активы будут переименованы в ITMS Group.

- В "Молдовагазе" выразили недоумение в связи с результатами аудита долга перед "Газпромом". Власти Молдавии хотят выплатить "Газпрому" $8,6 млн, "в то время как только совокупная сумма исторической и текущей задолженности АО "Термоэлектрика" и АО "ТЭЦ-Норд" перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа составляет $46 млн".

- Запущено движение от станции "Селигерской" московского метро до "Физтеха". После ввода этого участка Люблинско-Дмитровская линия метро стала второй по протяженности среди радиальных линий после Арбатско-Покровской.

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