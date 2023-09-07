Американский производитель электрокаров Lucid может выйти на рынок Китая

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей класса "люкс" из США Lucid Group Inc. продолжает изучать возможность выхода на китайский рынок - пока без привязки к конкретной дате, сообщает CNBC.

Ранее к Lucid присоединился экс-глава Nio (китайской компании, выпускающей электрокары) Чжу Дзянь, в задачи которого будет входить осуществление экспансии на знакомом для него рынке.

Китай - вероятно, самый крупный и быстро развивающийся рынок электромобилей, в связи с чем американская компания уделяет ему пристальное внимание и инвестируют средства в подготовку продаж в стране, заявил главный инженер Lucid Эрик Бах в интервью изданию.

Точная дата начала работы компании в Китае еще не определена, добавил он, подчеркнув, что прежде всего необходимо тщательно изучить все вопросы, связанные с выходом на новый рынок, в частности, разработать производственную и ценовую стратегии.

В случае, если Lucid в конечном итоге примет решение о продажах в Китае, компания столкнется с острой конкуренцией, которая вынуждает местных производителей и американскую Tesla регулярно снижать цены на свою продукцию.

Бах также анонсировал планы по выпуску первого автомобиля Lucid для массового рынка, однако, по его словам, говорить о масштабном производстве такой модели в ближайшее время не приходится.

В настоящий момент компания испытывает заметные трудности: так, в марте Lucid сократила 18% персонала на фоне снижения спроса на продукцию, а по итогам второго квартала зафиксировала рост чистого убытка почти в 3,5 раза.

Акции Lucid Group потеряли в цене 2,5% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 10%, в то время как индекс Nasdaq Composite за тот же период вырос на 33%.