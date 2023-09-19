Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:54

Производитель электромобилей NIO разместит конвертируемые бонды на $1 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO планирует разместить конвертируемые облигации двух выпусков, с погашением в 2029 и 2030 годах, на общую сумму $1 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, привлеченные от размещения средства будут направлены на рефинансирование долга, а также на общекорпоративные нужды и укрепление балансовой ведомости.

NIO во втором квартале сократила выручку на 14,8%, до 8,77 млрд юаней ($1,2 млрд), и увеличила чистый убыток более чем вдвое - до 6,06 млрд юаней.

NIO Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Профсоюз UAW может расширить забастовку, если прогресса в переговорах не будет

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

"Ростелеком" консолидировал 100% в разработчике ОС "Аврора"

Brent подорожала до $95,03 за баррель

ЦБ РФ ждет продолжения роста годовой инфляции в ближайшие месяцы

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

International Paper закрыла сделку по продаже 50% "Илим" российским бенефициарам СП

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Власти Калифорнии подали в суд на BP, Shell, Exxon, ConocoPhillips и Chevron

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота

Совкомбанк потребовал с HSBC долг в виде рублевого эквивалента 12 958 унций золота
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });