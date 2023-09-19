Производитель электромобилей NIO разместит конвертируемые бонды на $1 млрд

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей NIO планирует разместить конвертируемые облигации двух выпусков, с погашением в 2029 и 2030 годах, на общую сумму $1 млрд.

Как говорится в пресс-релизе компании, привлеченные от размещения средства будут направлены на рефинансирование долга, а также на общекорпоративные нужды и укрепление балансовой ведомости.

NIO во втором квартале сократила выручку на 14,8%, до 8,77 млрд юаней ($1,2 млрд), и увеличила чистый убыток более чем вдвое - до 6,06 млрд юаней.