JPMorgan Chase заявил, что доля золота в инвестициях достигла максимума за 11 лет

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Инвестиции в золото достигли максимальной доли в общем объеме вложений участников рынка за 11 лет на фоне активной покупки драгметалла со стороны центробанков. Об этом говорится в исследовании, подготовленном аналитиками JPMorgan Chase под руководством Николаоса Панигирцоглу.

Аналитики подсчитали этот показатель, поделив стоимость золотых монет и слитков, а также вложений в биржевые фонды, работающие на физическом рынке золота, на общий объем финансовых активов, пишет MarketWatch. Исследование не включает банковские инвестиции.

"Доля средств инвесторов, вложенных в золото, выглядит достаточно высокой по историческим меркам, и можно предположить, что структурный рост спроса со стороны центробанков (вызванный опасениями санкций или общей диверсификацией и отходом от вложений в гособлигации стран G7) является позитивным фактором для цен на золото", - отметил Панигирцоглу.

В то же время данные World Gold Council (WGC) за второй квартал говорят о нормализации покупок золота центробанками. По мнению аналитиков JPMorgan, это может оказаться временным явлением вследствие резкого сокращения покупок драгметалла центробанком Турции, однако пока делать однозначный вывод рано.

Если нормализация все же случится, это может привести к восстановлению исторических параметров корреляции цен на золото с доходностью гособлигаций США. Как правило, рост реальной доходности 10-летних US Treasuries на 1 процентный пункт приводит к падению цен на золото на $224 за унцию, однако в прошлом году это правило не работало.