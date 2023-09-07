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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Ураган "Ли" движется в сторону Карибских островов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган "Ли" приближается к Карибским островам, сообщает в четверг Associated Press.

В настоящее время ему присвоена первая категория. Однако, по прогнозам, он может продолжить усиливаться и в итоге стать первым в этом сезоне ураганом пятой - максимальной - категории в Атлантике.

Сейчас "Ли" находится примерно в 1,5 тыс. км от Подветренных островов у берегов Венесуэлы. Он движется на северо-запад со скоростью 20 км/ч. Скорость ветра достигает 130 км/ч.

В Национальном центре США по слежению за ураганами заявили, что "Ли" может стать "крайне опасным" ураганом к пятнице.

Ураган может вызвать опасные для жизни метеорологические явления на Малых Антильских островах в пятницу и на Виргинских островах, в Пуэрто-Рико и некоторых других островах - на выходных.

"Ли" стал 12-м штормом в этом сезоне ураганов в Атлантике, которому дали имя. Атлантический сезон ураганов длится с 1 июня по 30 ноября. Часть этих штормов усилились и превратились в ураганы.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США ранее предупреждало, что в этом году сезон ураганов будет особо интенсивным.

Карибские острова Атлантический океан
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