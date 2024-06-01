Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Сезон ураганов начинается в пятницу в Атлантическом океане, ожидается, что активность ураганов в текущем году превысит норму, предупреждают метеорологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

"Прогноз Национального управления океанических и атмосферных исследований с вероятностью 85% указывает на то, что активность ураганов и их количество будут выше нормы", - говорится в коммюнике на сайте управления.

Метеорологи предупреждают, что в этом году число бурь может варьироваться от 17 до 25. Из них от восьми до 13 достигнут степени ураганов, скорость ветра в которых составит 33 м/с и выше, причем от четырех до семи ураганов могут оказаться сильными, то есть будут соответствовать категориям 3, 4 или 5 по шкале Саффира-Симпсона.

Метеорологи поясняют, что повышенная активность ураганов в этом году связана, в частности, с высокими температурами воды в Атлантическом океане, развитием феномена "Нинья", то есть похолодания экваториальной части Тихого океана, ослаблением пассатов в Атлантическом океане и уменьшением сдвига ветра. Все это способствует формированию тропических бурь.

Сезон ураганов в Атлантическом океане продлится с 1 июня по 30 ноября.

Шкала ураганов Саффира-Симпсона классифицирует ураганы по пяти категориям в зависимости от интенсивности в них ветров.

В ураганах третьей категории скорость ветра может достигать 58 м/с. Они могут нанести структурные повреждения домам и хозяйственным постройкам, разрушить здания, у которых нет прочного фундамента, а также вызвать наводнения в удаленных от побережья местах.

Ураганы четвертой категории приводят к еще более катастрофичным последствиям. Скорость ветра таких ураганов варьируется от 58 до 70 м/с. Эти штормы вызывают обширную эрозию пляжей, приводят к затоплению местности далеко вглубь суши. К четвертой категории относился, в частности, самый смертоносный в истории США ураган Галвестон, обрушившийся в 1900 году.

Ураганы пятой - наивысшей - категории могут привести к полному разрушению зданий. Скорость ветра в них достигает 70 м/с и более. Ураганы этой категории могут стать причиной сильных наводнений, поднятия воды в морях и океанах, выхода рек из берегов. Ветры при таких ураганах вырывают с корнем практически все деревья.