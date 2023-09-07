США направят Украине пакет военной помощи на $600 млн

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - США выделяют Украине пакет помощи в размере $600 млн, куда войдет оборудование для поддержания работоспособности украинской ПВО, а также артиллерийские снаряды, заявила в четверг заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Сегодня Минобороны выделяет новый пакет помощи - через Инициативу по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (USAI), чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя. В этот пакет помощи на $600 млн входит оборудование для усиления противовоздушной обороны Украины, артиллерийские боеприпасы и другие вещи", - сказала она на брифинге.

Согласно пресс-релизу Пентагона, в пакет помощи также войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 мм, средства ведения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и аппаратура для противодействия РЭБ, подрывные средства для уничтожения препятствий и средства разминирования, а также обеспечение и экипировка для обучения украинских военных.

Накануне в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделяет еще $1 млрд на помощь Украине, в том числе $665 млн на её военную сферу и на обеспечение безопасности. Он напомнил, что с начала спецоперации РФ США оказали помощи Киеву в области безопасности на сумму свыше $43 млрд.

В тот же день в Пентагоне сообщали о пакете военной помощи в $175 млн, куда вошли снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, и кроме того, боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 81-мм минометы и снаряды к ним.