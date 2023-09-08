Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Что случилось этой ночью: пятница, 8 сентября

Пожар в Брянске после атаки украинского БПЛА, голосование в регионах РФ, США намерены направить Украине новый пакет военной помощи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Административное здание загорелось после атаки дрона ВСУ на промобъект в Брянске. Минобороны РФ сообщило о нейтрализации двух БПЛА над городом.

- На складе на востоке Москвы произошел пожар на площади 800 кв. м. Возгорание ликвидировано.

- В регионах РФ стартует голосование на выборах различного уровня. Всего пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 регионах России.

- США направят Украине пакет военной помощи на $600 млн. В него войдет оборудование для поддержания работоспособности украинской ПВО, а также артиллерийские снаряды.

- КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку. На церемонии присутствовал Ким Чен Ын.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии

СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии

Швеция ожидает, что парламент Турции осенью одобрит ее заявку на членство в НАТО

Швеция ожидает, что парламент Турции осенью одобрит ее заявку на членство в НАТО

Пророссийский блогер Бадалян задержан в Армении по делу о незаконном обороте оружия

Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду

Власти Нью-Йорка ужесточили правила сдачи жилья в аренду

Минфин США внес 11 россиян в список санкций, касающихся киберпреступлений

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля

Число заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с февраля

Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Ереван объяснил военные учения США и Армении углублением отношений двух стран

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Военные Габона освободили свергнутого президента Бонго Ондимбу

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"

Ученые из РФ предложили вести мониторинг последствий сбросов с АЭС "Фукусима"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });