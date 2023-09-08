Что случилось этой ночью: пятница, 8 сентября

Пожар в Брянске после атаки украинского БПЛА, голосование в регионах РФ, США намерены направить Украине новый пакет военной помощи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Административное здание загорелось после атаки дрона ВСУ на промобъект в Брянске. Минобороны РФ сообщило о нейтрализации двух БПЛА над городом.

- На складе на востоке Москвы произошел пожар на площади 800 кв. м. Возгорание ликвидировано.

- В регионах РФ стартует голосование на выборах различного уровня. Всего пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 85 регионах России.

- США направят Украине пакет военной помощи на $600 млн. В него войдет оборудование для поддержания работоспособности украинской ПВО, а также артиллерийские снаряды.

- КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку. На церемонии присутствовал Ким Чен Ын.