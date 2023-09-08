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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

КНДР спустила на воду новую атомную подводную лодку

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея спустила на воду недавно построенную атомную подводную лодку, способную нанести подводный ядерный удар, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Церемония спуска на воду подводной лодки ознаменовала начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР (...)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая тактическая атомная ударная подводная лодка будет "выполнять свою боевую задачу в качестве одного из основных подводных наступательных средств военно-морских сил" Севера.

По информации ЦТАК, на церемонии присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Он назвал "неотложной задачей времени" оснащение военно-морского флота ядерным оружием и призвал к скорейшей передаче флоту "подводных и надводных судов, оснащенных тактическим ядерным оружием".

По словам Ким Чен Ына, быстрое развитие военно-морских сил является "главным приоритетом" национальной обороны, учитывая геополитическую ситуацию.

КНДР Ким Чен Ын
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