Американский конгрессмен прогнозирует начало расследования с целью импичмента Байдену

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса республиканец Джеймс Коммер уверен, что удастся набрать необходимое количество голосов для начала расследования с целью объявления импичмента президенту Джо Байдену.

"Я действительно верю, что у нас есть голоса за расследование в отношении импичмента", - сказал Комер в интервью Newsmax.

Он отметил, что, по его мнению, электронные письма, которые ему удалось получить в Национальном управлении архивов и документации (NARA) со времен пребывания Байдена на посту вице-президента в администрации Барка Обамы, окончательно убедили последних нескольких республиканцев поддержать начало расследования по импичменту.

"Я думаю, что это была та соломинка, которая сломала хребет верблюду у нескольких республиканцев, которые немного нервничали из-за того, что пошли по пути расследования с целью импичмента", - сказал законодатель.

Комер, который возглавляет расследование конгрессом семейных и деловых отношений Байдена, считает, что ожидает голосование в середине сентября.

Ранее член палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному началу расследования коррупционной деятельности сына и отца Байденов на Украине, которое может вылиться в процедуру импичмента главы государства.

"Мы должны провести расследование по импичменту, как только конгресс соберется вновь в сентябре", - написала она в соцсети Х (бывший твиттер).

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барка Обамы, заплатил $1млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил Хантер Байден. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в администрации Украину, расследование было прекращено, а Шокин уволен.

О расследовании в отношении деятельности на Украине семейства Байденов заявлял также спикер палаты Кевин Маккарти.

"Будем ли мы проводить расследование по импичменту, зависит главным образом от того, предоставят ли нам документы, которые мы запрашиваем", - сказал Маккарти в интервью телеканалу Fox News.

Спикер сообщил, что они запрашивают выписки с банковских счетов и кредитных карт, хотя и не уточнил, чьих конкретно.

"Банковские выписки, выписки по кредитной карте и другие. Покажите нам, куда пошли деньги, покажите нам, брали ли вы деньги из внешних источников? И это прояснило бы большую часть ситуации, но они, похоже, борются против этого на каждом шагу", - заявил он.

Палата представителей возвращается с августовских каникул на следующей неделе.