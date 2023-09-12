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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Глава Палаты представителей хочет поддержать расследование по импичменту Байдену

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти планирует на этой неделе выступить в поддержку расследования, итогом которого может стать рассмотрение импичмента в отношении президента США Джо Байдена, сообщает The Hill со ссылкой на источники.

Более того, по словам собеседников издания, спикер Палаты представителей считает расследование в рамках импичмента "логичным следующим шагом" в череде расследований, проводимых Республиканской партией в отношении Байдена и членов его семьи.

Отмечается, что Маккарти намерен сообщить законодателям-республиканцам, что председатель комитета по надзору Палаты представителей американского Конгресса Джеймс Коммер и председатель судебного комитета Палаты представителей Джим Джордан собрали достаточно данных для подтверждения необходимости проведения такого расследования.

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The Hill пишет, что Маккарти на заседании в Палате представителей выразит мнение, что расследование поможет получить доступ к данным о банковских счетах семьи Байдена.

Заседание республиканцев пройдет на этой неделе дважды: в среду и в четверг. На встрече в четверг должны выступить Коммер и Джордан.

Издание отмечает, что еще неизвестно, удастся ли набрать необходимое количество голосов для начала расследования, которое может привести к импичменту президенту США.

На прошлой неделе Коммер заявил, что, по его мнению, электронные письма, которые ему удалось получить в Национальном управлении архивов и документации со времен пребывания Байдена на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, окончательно убедили последних нескольких республиканцев поддержать начало расследования по импичменту.

Ранее член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному началу расследования коррупционной деятельности сына и отца Байденов на Украине, которое может вылиться в процедуру импичмента главы государства.

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1 млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании "Бурисма", в правление которой входил сын Байдена Хантер. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в администрации Украину, расследование было прекращено, а Шокин уволен.

Джо Байден Кевин Маккарти США Палата представителей США
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