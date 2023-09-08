Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Египетская авиакомпания Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву, сообщила представитель Росавиация журналистам в пятницу.

"Сегодня авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о том, что в связи с производственной необходимостью на период с 8 по 17 сентября 2023 года перевозчик временно приостанавливает полеты в Москву. Росавиация с целью обеспечения перевозки российских туристов, находящихся в Шарм-эль-Шейхе и планирующих перелет в Египет в указанный период рейсами данной авиакомпании, в ближайшее время проведет оперативное совещание", - отметила представитель ведомства.

Пассажиры рейсов Red Sea Airlines - клиенты туроператора "Интурист". За более подробной информацией российским туристам следует обращаться к этому туроператору, сообщили в Росавиации.

"По данным Red Sea Airlines, авиакомпания готова перенести дату поездки пассажирам, находящимся в Москве, на более позднюю. В случае отказа пассажира от авиаперелета перевозчик компенсирует стоимость билета в полном объеме", - добавили в ведомстве.