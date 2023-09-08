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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Застрявших в Египте из-за отмены рейсов Red Sea туристов вывезет AZUR air

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российских туристов, застрявших на курорте Шарм-эль-Шейх в Египте из-за отмены рейсов Red Sea Airlines, вывезет в Москву 9 сентября авиакомпания AZUR air, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора "Интурист".

"Застрявшие в Египте пассажиры авиакомпании Red Sea Airlines будут вывезены в Москву рейсом авиакомпании AZUR air, рейс ZF 902. Вылет из Шарм-эль-Шейха в аэропорт "Внуково" запланирован на 10:35 9 сентября", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Интуристе", сейчас идет формирование списков пассажиров. По последним данным, их насчитывается 180 человек. Предполагается, что все они будут вывезены на одном рейсе.

"В случае, если всем мест не хватит, часть туристов могут быть отправлены на следующем рейсе", - уточнили в компании.

Ранее в Росавиации сообщили, что Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву с 8 по 17 сентября.

Туроператор "Интурист", который является заказчиком чартерных рейсов, предложил туристам, которые приобрели туры с перевозкой авиакомпанией Red Sea Airlines с вылетом в пятницу, полный возврат денег, перенос средств на туры на других авиаперевозчиках, либо на туры на другие направления.

Египет AZUR air Интурист Red Sea Airlines
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