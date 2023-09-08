Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Космолет Virgin Galactic совершил очередной коммерческий суборбитальный полет

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) в пятницу совершил свой третий коммерческий суборбитальный полет, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико. Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 14,5 км, после чего он самостоятельно поднялся на высоту 85 км.

После суборбитального полета космолет совершил успешную посадку.

В рамках миссии Galactic 3 на борту космолета находились два пилота и инструктор астронавтов компании Virgin Galactic и трое неназванных коммерческих туристов, которые, забронировав места еще в 2005 году, заплатили за свой полет по 250 тыс. долларов.

На максимальной высоте пассажиры в течение нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

США Virgin Galactic
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

AZUR air будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх до конца сентября

В Индии анализируют варианты действий в случае войны за Тайвань

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ

Что случилось этой ночью: пятница, 8 сентября

Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

Ущерб от стихии на юге черноморского побережья Болгарии оценили в 15 млн евро

СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии

СДС после столкновений с арабскими племенами усиливает контроль над востоком Сирии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });