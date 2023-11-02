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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Космолет Virgin Galactic успешно приземлился после суборбитального полета

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космолет SpaceShipTwo (VSS Unity) совершил успешную посадку после пятого по счету коммерческого суборбитальный полета, сообщила компания-разработчик Virgin Galactic.

Запуск был осуществлен с борта двухфюзеляжного самолета-разгонщика WhiteKnightTwo, который поднялся с космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико в 11:00 по времени Восточного побережья США (в 18:00 мск).

Отстыковка космолета от носителя была проведена на высоте примерно 15 км, после чего он с помощью своего двигателя самостоятельно поднялся на высоту около 85 км.

В рамках миссии Galactic 5 в состав экипажа космолета входили командир Майкл Масуччи, пилот Келли Латимер и инструктор астронавтов Колин Беннетт из компании Virgin Galactic и трое коммерческих пассажиров - неназванный франко-итальянский гражданин и американские ученые Сол Алан Стерн и Келли Джерарди, которые в ходе полета провели ряд экспериментов в интересах своих научных центров.

На максимальной высоте пассажиры в течении нескольких минут испытали невесомость. В общей сложности полет космолета продлился около часа.

Virgin Galactic США Нью-Мексико Майкл Масуччи Колин Беннетт Келли Латимер
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