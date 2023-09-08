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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

Байден на встрече с Моди выступил за постоянное членство Индии в СБ ООН

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в пятницу на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что выступает за реформу ООН и предоставление Индии статуса постоянного члена СБ ООН.

"Президент Байден вновь заявил о поддержке реформы СБ ООН - с присоединением к нему Индии в качестве постоянного члена", - говорится в пресс-релизе Белого дома.

Президент также приветствовал кандидатуру Индии на пост непостоянного члена Совета на 2028-2029 годы.

Кроме того, лидеры отметили необходимость укрепления и реформирования многополярной системы, "которая будет лучше отражать современные реалии". Байден и Моди выразили приверженность задаче обеспечить всеобъемлющую программу реформ ООН, которая будет включать, в том числе, расширение категории постоянных и непостоянных членов СБ.

Также Байден поздравил Моди, ученых и инженеров Индийской организации космических исследований (ISRO) с прилунением аппарата "Прагъян" в районе неизведанного Южного полюса Луны в рамках программы индийской межпланетной станции Chandrayaan-3 ("Чандраян-3"), а также с успешным выведением на эллиптическую околоземную орбиту индийской космической обсерватории для изучения Солнца Aditya-L1.

При этом ISRO и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) обсуждают организацию совместной работы на Международной космической станции в 2024 году. Кроме того, согласно документу, стороны работают над определением план сотрудничества в проведении пилотируемых космических полетов. Отмечается, что страны намерены "усилить координацию в области планетарной обороны для защиты Земли и космических аппаратов от воздействия астероидов и околоземных объектов".

Байден и Моди также заявили о готовности поддержать создание глобальных устойчивых цепочек поставок полупроводников, договорились продолжать кооперацию в развитии возобновляемой энергетики. Они приветствовали сотрудничество в исследованиях в области здравоохранения, включая борьбу с раком.

Однако в документе нет упоминаний того, обсуждали ли Байден и Моди Россию и ситуацию на Украине.

В свою очередь Моди назвал встречу с Байденом плодотворной.

"Встреча была весьма продуктивной. Мы обсудили много вопросов, которые будут способствовать укреплению экономических связей и связей между народами Индии и США. Дружба между нашими странами продолжит играть значительную роль в содействии глобальному благу", - написал индийский премьер в своем аккаунте в X (ранее - твиттер).

Джо Байден ООН СБ ООН США Индия Нарендра Моди
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