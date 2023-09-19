Гутерриш призвал реформировать СБ ООН и финансовые институты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Фото: АР/ТАСС

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Необходимо реформировать мировые институты, в том числе Совет безопасности ООН, в противном случае миру грозит раздробленность, заявил на Генассамблее ООН генсек организации Антониу Гутерриш.

"Мир изменился, а наши институты - нет. Мы не можем эффективно решать проблемы настоящего времени, если институты не отражают мир таким, какой он есть. Вместо решения проблем они могут стать частью проблем. (...) Настало время изменить многосторонние структуры, основываясь на экономических и политических реалиях XXI века", - сказал он.

"Альтернатива реформам - дальнейшая раздробленность. Либо реформы, либо разлад", - подчеркнул он, отметив, что мир становится все ближе "к великому разлому в экономических и финансовых системах, а также в торговых отношениях".

По словам Гутерриша, реформы, в частности, необходимы СБ ООН и международной финансовой архитектуре, "чтобы она действительно была всеобщей".

"Многополярный мир нуждается в сильных многосторонних институтах. При этом глобальное руководство будто застыло во времени. Взгляните на СБ ООН и Бреттон-Вудскую систему, они отражают политические и экономические реалии 1945 года", - сказал он.

Ранее в сентябре Гутерриш заявил, что разногласия между странами только растут, это может привести к глобальным противостояниям.

"Растут разногласия, напряженность, снижается уровень доверия. Все это повышает вероятность возникновения распада и, в конечном счете, противостояния. Этот раскол в мире мог бы вызвать глубокую тревогу в лучшие времена, но в наше время он означает катастрофу", - сказал он тогда.