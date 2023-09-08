Число жертв стихии в грузинском регионе Гурия увеличилось до трех

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв стихии в грузинском регионе Гурия, где сильные осадки привели к выходу рек из берегов и сходу оползней, увеличилось до трех. Об этом сообщает в пятницу вечером министерство внутренних дел Грузии.

Ранее сообщалось об одном погибшем. В службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии сообщали, что среди пропавших во время оползней в ряде сел региона двое несовершеннолетних.

По данным МВД, на данном этапе тела всех троих, считавшихся пропавшими, обнаружены спасателями.

Как заявили ранее в МВД, сильные осадки накануне привели к выходу рек из берегов в регионе Гурия и в Аджарии, сходам оползней, были повреждены десятки жилых домов, мосты, дороги, соединяющие с селами.