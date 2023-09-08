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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

На западе Грузии из-за ливня сошли оползни, разрушены несколько жилых домов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В регионе Гурия на западе Грузии в результате непрекращающегося ливня разрушены десять жилых домов, повреждены мосты и дороги, ищут пропавшего подростка, сообщил в пятницу журналистам мэр Ланчхутского муниципалитета Александр Саришвили.

"Непрекращающийся ливень вызвал оползневые процессы в нескольких селах. Особо пострадало село Джиханджири, где ищут пропавшего подростка. На этот час мы знаем о десяти разрушенных оползнем домах", - сказал мэр.

Он также сообщил о непрекращающемся ливне, который не позволяет пока полноценно приступить к восстановительным работам и оценить масштабы ущерба, нанесенного стихией.

Тяжелая ситуация и приморском городе Кобулети, где из-за ливня в ночь на пятницу подтопило первые этажи жилых домов.

В начале августа в регионе Рача на горном курорте Шови сошел оползень, который унес жизни 31 человека, поиски еще двоих подростков продолжаются.

Грузия
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