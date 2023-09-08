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Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"
Фото: ESA/NASA via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Специалисты "Роскосмоса" скорректировали высоту орбиту Международной космической станции (МКС) перед прибытием на нее пилотируемого космического корабля "Союз МС-24", сообщила госкорпорация в пятницу.

"Сегодня в 21:52 мск включились двигатели корабля "Прогресс МС-24" для коррекции орбиты станции. Они проработали 1314,56 секунд и выдали импульс величиной 2,05 м/с", - сообщил "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

"После маневра средняя высота орбиты МКС составила 419,24 км над поверхностью Земли", - отмечается в сообщении.

Запуск корабля "Союз МС-24" к МКС запланирован на 15 сентября 2023 года. Он доставит на станцию космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко и Николая Чуба, а также астронавта NASA Лорала О'Хару.

В настоящее время на МКС продолжают работать космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Константин Борисов, астронавты NASA Фрэнк Рубио, Жасмин Могбели, астронавт Европейского космического агентства (ESA) датчанин Андреас Могенсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукава.

МКС Роскосмос
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