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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Российско-американский экипаж вернется на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернется на Землю с МКС после годовой экспедиции
Фото: Bill Ingalls/NASA/Getty Images

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-23" с космонавтами "Роскосмоса" Сергеем Прокопьевым, Дмитрием Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио, как ожидается, в среду приземлится в Казахстане.

Как сообщали в "Роскосмосе", в период с 07:35 до 07:55 мск экипаж закроет люки между кораблем и модулем "Причал" российского сегмента Международной космической станции (МКС). В 10:55 мск корабль отстыкуется от станции.

Включение двигателя "Союза МС-23" на торможение для схода с орбиты намечается в 13:24 мск, разделение на отсеки - в 13:52 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы - в 13:55 мск.

Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:17 мск в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Как сообщали в пресс-службе Центрального военного округа, для встречи экипажа будет задействовано около 200 военнослужащих, вертолеты Ми-8, самолеты Ан-12 и Ан-26, а также наземная техника, в том числе поисково-эвакуационные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

Экипаж прибыл на станцию 21 сентября 2022 года на корабле "Союз МС-22".

Продолжительность полета экспедиции должна была составить 188 суток - 28 марта 2023 года планировалось возвращение экипажа на Землю.

Однако экспедицию продлили на шесть месяцев из-за повреждения радиатора корабля "Союз МС-22" в декабре 2022 года. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что радиатор внешней системы терморегулирования корабля повредил метеороид.

28 марта текущего года спускаемый аппарат поврежденного корабля "Союз МС-22" в беспилотном режиме приземлился в Казахстане. 16 февраля на его замену в беспилотном режиме пристыковался к МКС корабль "Союз МС-23".

11 февраля произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования грузового корабля "Прогресс МС-21" пристыкованного к МКС. 19 февраля его затопили в Тихом океане.

Космонавты Прокопьев и Петелин в ходе экспедиции провели научно-прикладные эксперименты, приняли четыре грузовых корабля "Прогресс МС" и выполнили шесть выходов в открытый космос.

Кроме того, 11 сентября экипаж побил рекорд по длительности одного полета на МКС, пробыв на станции более 355 суток. На момент приземления рекорд будет составлять более 371 суток на станции.

Данный полет стал первым в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном Россией и США. В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

15 сентября 2023 года Борисов заявил, что "Роскосмос" готовит дополнительное соглашение о продлении перекрестных полетов на МКС до 2025 года.

На станции останется экипаж 70-й длительной экспедиции - космонавты "Роскосмоса" Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт ESA Андреас Могенсен и астронавт JAXA Сатоси Фурукава.

МКС Роскосмос
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