СМИ узнали о попытке Эрдогана убедить лидеров G20 пойти навстречу РФ по "зерновой сделке"

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Arif Hudaverdi Yaman/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 пытается убедить лидеров ряда стран пойти навстречу некоторым требованиям РФ для возобновления "зерновой сделки", сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей турецких властей.

"Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров нескольких стран G20 удовлетворить ряд требований России для восстановления сделки (...) Эрдоган, который посредничал при заключении в 2022 году первоначальной черноморской зерновой инициативы, добивается этого на встречах за закрытыми дверями на этих выходных на саммите G20 в Дели", - информирует агентство.

По словам источников, Анкара просит руководство ряда стран способствовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений на страховом рынке Lloyd's of London и обеспечить повторное подключение российских финансовых учреждений к системе SWIFT для проведения международных платежей. Также турецкие власти считают, что восстановить сделку можно, если ослабить санкции против РФ, которые, по ее словам, препятствуют импорту в Россию такого сельскохозяйственного оборудования как трактора и запчасти.

Сделка

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой в Сочи заявил, что Россия готова реанимировать так называемую "зерновую сделку" после того, как будут выполнены все условия Москвы.

В свою очередь Эрдоган после переговоров с Путиным отмечал, что альтернативные варианты "зерновой сделки" уступают первоначальным договоренностям в плане безопасности. Позднее он выражал надежду на то, что в скором времени можно будет достичь хороших результатов по возобновлению "зерновой сделки".