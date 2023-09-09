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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Песков заявил, что РФ требует выполнения достигнутых договоренностей по "зерновой сделке"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Предлагаемые Западом условия возобновления "зерновой сделки" не устраивают Россию, Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Например, сейчас говорится, что западники якобы готовы пообещать открыть SWIFT для "дочки" "Россельхозбанка". Но дело в том, что в договоренности говорится о том, что SWIFT должен быть открыт для "Россельхозбанка", а не для "дочки", - сказал он журналистам в субботу.

По словам представителя Кремля, "речь идет о том, что нужно все-таки вернуться к основам, к тем договоренностям, которые были изначально".

"Президент четко сказал, что в тот момент, когда они будут выполнены, сразу же возобновится сделка, но не наоборот. Поскольку было уже много обещаний, мы считаем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться этого выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку".

Песков заметил, что "все условия прекрасно известны, они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях, они абсолютно конкретны, и все это абсолютно реализуемо".

Дмитрий Песков SWIFT Россельхозбанк
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