Запуск ракеты США с секретным спутником отменен из-за технической проблемы

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Atlas V с секретным спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США, планировавшийся в субботу, отменен из-за технических проблем, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

"Запуск ракеты AtlasV с миссией NROL-107 (...) был отменен из-за проблемы, обнаруженной во время предстартовой проверки", - говорится в сообщении.

Спутник массой до девяти тонн должен быть размещен на геосинхронной орбите высотой более 41 тыс. км. Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на разведке космической обстановки, позволит обнаруживать и отслеживать объекты на орбите Земли.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.