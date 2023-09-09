Компания ULA предпримет новую попытку запуска спутника NROL-107 в воскресенье

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Новая попытка запуска ракеты Atlas V на орбиту с секретным спутником NROL-107 в интересах Национального управления военно-космической разведки и Космических сил США будет предпринята в воскресенье, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Планировавшийся в субботу запуск был отменен за несколько часов до старта из-за технических проблем.

Теперь его предполагается осуществить в воскресенье в 08:47 по времени Восточного побережья США (в 15:47 по Москве) с 41-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Спутник массой до девяти тонн должен быть размещен на геосинхронной орбите высотой более 41 тыс. км. Детальные сведения о предназначении спутника строго засекречены за исключением того, что его работа будет сосредоточена на разведке космической обстановки, позволит обнаруживать и отслеживать объекты на орбите Земли.

ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.