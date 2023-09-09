Боррель заявил, что дорога через Агдам в Карабах - не альтернатива Лачинскому коридору

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову о необходимости разблокирования Лачинского коридора в гуманитарных целях.

"В ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым я подтвердил мою обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации, в которой оказались армяне Карабаха", - написал глава европейской дипломатии в социальной сети X (прежде - Твиттер).

"Лачинский коридор должен быть снова открыт сейчас. Другие дороги, такие как агдамская, могут быть открыты как часть решения, но не альтернатива", - подчеркнул он.

В МИД Азербайджана в пятницу сообщали о телефонном разговоре Байрамова с Боррелем, стороны обсуждали текущую ситуацию в регионе и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Байрамов, как отметили в ведомстве, изложил Боррелю точку зрения об "использовании Арменией лачинской дороги на протяжении почти двух с половиной лет в незаконных военных и иных целях" и заявил, что "распространяемые в настоящее время утверждения о "гуманитарной ситуации в регионе" не имеют под собой никаких оснований".

Связывающий Армению с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР) Лачинский коридор по маршруту Горис (Армения) - Степанакерт (Нагорный Карабах) закрыт азербайджанской стороной с 12 декабря 2022 года. С апреля там установлен азербайджанский КПП.

Ранее в субботу в Азербайджанском обществе Красного полумесяца объявили, что грузовой автомобиль с продовольствием для карабахских армян, отправленный Российским обществом Красного креста движется в направлении Агдама. В едином информационном центре НКР сообщили о согласии принять направленный правительством РФ гуманитарный груз, который был доставлен через территорию Азербайджана по дороге Агдам-Степанакерт. При этом в Степанакерте заявили, что достигнута договоренность, согласно которой будут восстановлены перевозки гуманитарных грузов через Лачинский коридор российскими миротворцами и Международным Комитетом Красного Креста.