Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 сентября

Уничтожение украинских БПЛА и десантных катеров в районе Крыма, землетрясение в Марокко унесло жизни свыше 2 тыс. человек, фильм "Бедные-несчастные" получил "Золотого льва"

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило об уничтожении в Черном море трех катеров с десантом ВСУ, направлявшихся к побережью Крыма. Военные также сообщили о восьми сбитых в районе полуострова украинских БПЛА.

- Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс. человек. По оценкам экспертов, эта цифра может вырасти, так как спасатели пока не добрались до труднодоступных районов. Марокканский король Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды, используются вертолеты и беспилотники.

- Жозеп Боррель заявил, что дорога в Нагорный Карабах через Агдам - не альтернатива Лачинскому коридору. Высокий представитель ЕС по иностранным делам вновь выразил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову обеспокоенность гуманитарной ситуацией, в которой оказались армяне Карабаха, и призвал открыть коридор.

- Три человека погибли в ДТП с бензовозом в Ростовской области. Легковой автомобиль врезался в многоэтажку в Иванове, погибли четверо.

- Фильм "Бедные-несчастные" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса получил "Золотого льва" 80-го Венецианского кинофестиваля. Обладателем "Серебренного льва" - награды за лучшую режиссуру - стал итальянец Маттео Гарроне за картину "Я - капитан". Гран-при жюри достался ленте "Зла не существует" японца Рюсукэ Хамагути.

- Теннисистка Кори Гауфф стала победительницей US Open в Нью-Йорке. Американка одолела в финале белорусскую спортсменку Арину Соболенко.