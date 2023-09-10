Лула да Силва ждет Путина в Бразилии на встречу лидеров G20

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что его страна ждет на следующем саммите лидеров G20 президента России Владимира Путина, пишет в воскресенье газета Folha de S.Paulo.

Индия в воскресенье официально передала председательство в G20 Бразилии, которая примет саммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 года.

Лула да Силва также заявил в интервью, что намерен посетить саммит стран БРИКС, который пройдет в следующем году в России.

Говоря об украинском конфликте, Лула да Силва напомнил, что площадка G20 была создана, прежде всего, для обсуждения финансовых и экономических вопросов, а не для решения международных кризисов. Он указал, что позднее в этом месяце пройдет Генассамблея ООН, которая является более подходящим местом для обсуждения международных отношений.

Вместе с тем он подчеркнул, что Бразилия по-прежнему готова взять на себя роль посредника и принимать участие в мирных переговорах.

"Индия, Китай и многие другие страны придерживаются той же позиции, что и Бразилия, поэтому мы считаем очень важным, чтобы вопрос конфликта не был включен в итоговый документ, в декларацию G20", - сказал он.