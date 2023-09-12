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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Песков заявил, что у Путина нет потребности во встрече с лидерами Запада из G20

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в данный момент не испытывает потребности во встречах с западными лидерами - коллегами по "двадцатке", поскольку такие встречи не могут ничего конструктивного добавить к повестке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У Путина сейчас нет потребности встречаться с этими людьми, ибо эта встреча не может добавить ничего конструктивного к нашей повестке дня. Мы исходим, прежде всего, из суждений этих представителей государств коллективного Запада, мы исходим из их заявлений", - заявил Песков журналистам, комментируя заявление премьер-министра Великобритании о том, что у президента России не хватает смелости встретиться с партнерами по "двадцатке".

Вместе с тем, он обратил внимание, что международный график президента весьма активный, "но в тех направлениях, которые являются конструктивными, и которые в наших интересах".

"Когда придет время встречаться с упомянутыми джентльменами, это будет обязательно сделано", - сказал пресс-секретарь главы государства.

G20 Владимир Путин
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