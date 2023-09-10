Польские пограничники сообщили о нападении на патруль на границе с Белоруссией

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Группа людей в военной форме совершила нападение на патруль польских пограничников на границе с Белоруссией, заявила в воскресенье Пограничная стража Польши.

"На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне группа из семи человек в форме и с замаскированными лицами с территории Беларуси забросала патрули камнями. У нападавших были рогатки и фонарики, которыми они ослепляли патрули", - говорится в сообщении.

"На место происшествия была отправлена спецмашина TUR (специальная машина польской погранслужбы - ИФ), - добавили пограничники. - Никто не пострадал".