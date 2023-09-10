В Минске встревожены увеличением количества наступательных вооружений в Польше

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии обеспокоены наращиванием военной мощи Польши.

"На сегодняшний день объявлено о том, что вооруженные силы Польши в скором времени достигнут уровня 300 тыс. Хотя в соответствии с Договором об обычных вооруженных силах в Европе они подписали, что ограничения составляют 234 тыс. То есть, они сознательно будут это нарушать", - заявил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко в эфире телеканала СТВ.

Он пообещал реакцию Минска на происходящее.

"Любая армия заинтересована в модернизации. Но Польша поставляет вооружения наступательные. И нас не информируют о том, какие типы вооружения, в каком количестве она поставляет. Есть международные договора. На сегодняшний день, к сожалению, у нас отсутствует взаимопонимание, отсутствует взаимный контроль", - отметил Ревенко.

Он напомнил, что Белоруссия приглашает на свои учения представителей Польши, чего нельзя сказать о польской стороне.

"Они нас - нет. Приостановили действие ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе - ИФ) в отношении Беларуси. То есть прекратили, по сути, все свои обязательства по нашим отношениям... Крайний пример, это приглашение на учение "Боевое братство" (учение стран ОДКБ - ИФ) в Брест. Ответ последовал отрицательный", - сказал помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества.

По его словам, Минск надеется, что ситуация сдвинется с мертвой точки после парламентских выборов, который пройдут в Польше в ближайшее время.