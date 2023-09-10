Макрон отказался считать приоритетом G20 обсуждение Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Antoine Gyori - Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Основная цель G20 - обсуждение экономических вопросов и глобальных вызовов, поэтому тема украинского конфликта на саммите объединения в Дели не стала приоритетом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Главная задача - обсуждение экономических вопросов, глобальных проблем", - сказал он на пресс-конференции в Дели, отвечая на вопрос журналиста о том, не считает ли он поражением западных стран итоговое коммюнике саммита, в котором об Украине говорилось достаточно нейтрально.

Макрон констатировал, что в G20 представлены страны с разными взглядами на многие вопросы, в том числе на Украину. По словам президента Франции, было бы неразумно блокировать принятие декларации саммита лишь потому, что нет консенсуса по украинскому вопросу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "украинский параграф" включен в итоговую декларацию саммита "двадцатки" на консенсусной основе,.

"Во многом благодаря консолидированной позиции глобального Юга в защиту своих интересов удалось не допустить успеха попытки Запада опять "украинизировать" всю повестку дня в ущерб обсуждению насущных задач развивающихся стран", - сказал он на пресс-конференции в Нью-Дели.

По словам министра, "показательно, что "украинский параграф" включен и является предметом консенсуса". "Но он не про Украину. Да, там украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют... в соответствии с целями и принципами Устава ООН в их полноте и взаимосвязи", - подчеркнул Лавров.