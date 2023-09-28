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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Министр обороны Франции привез в Киев представителей ОПК

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Франции Себастьян Лекорню прибыл в Киев в сопровождении представителей двух десятков предприятий оборонной промышленности для обсуждения помощи Украине, пишет Le Figaro.

По сведениям газеты, Лекорню встретится с украинским коллегой Рустемом Умеровым и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александром Камышиным.

Французские промышленники, приехавшие в Киев, специализируются на производстве бронетехники, артиллерии, беспилотников, разминировании, а также вопросами кибербезопасности, пишет Le Figaro. Они должны обсудить в Киеве партнерские отношения и подписать соответствующие документы. В частности, речь идет о развитии на Украине собственного производства запчастей для обслуживания техники, поставляемой из Франции.

Издание отмечает, что при том, что Франция уже поставила Украине САУ Caesar, БТР и системы противовоздушной обороны, у нее самой ограниченные запасы техники для дальнейших поставок без риска ослабления резервов собственной армии. Поэтому Париж рассматривает вопрос обеспечения долгосрочной поддержки украинской промышленной базы. Речь о переходе от передачи техники к промышленному партнерству, пишет газета со ссылкой на окружение французского министра обороны.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 сентября 2023 годаВоенная операция на Украине
ОПК Франция Украина Себастьян Лекорню Рустем Умеров Александр Камышин Минобороны
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