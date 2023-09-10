В Грузии обнаружено тело 32-го погибшего во время оползня в начале августа

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили в грузинском регионе Рача в воскресенье тело еще одного погибшего во время схода оползня в начале августа в районе горного курорта Шови.

Как сообщает министерство внутренних дел Грузии, на данном этапе с момента начала поисковых работ в районе схода оползня уже обнаружено 32 тела, продолжаются поиски еще одного пропавшего.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги и мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

По решению правительства, 7 августа в Грузии был объявлен траур по погибшим в Шови.

Как сообщалось, среди погибших в Шови была гражданка РФ.