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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 31 человека

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Грузии спасатели в четверг обнаружили тела еще двух погибших в результате сошедшего 3 августа в районе горного курорта Шови в Онском муниципалитете оползня.

Как сообщил журналистам глава службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Темур Мгебришвили, таким образом, общее число обнаруженных на месте схода оползня тел погибших достигло 31.

"Сегодня в 40 километрах от эпицентра катастрофы, недалеко от села Сори, было обнаружено, предположительно, тело мужчины", - сказал он, отметив, что также в четверг было обнаружено тело подростка.

По словам Мгебришвили, на данный момент пропавшими считаются два человека.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

По решению правительства, 7 августа в Грузии был объявлен траур по погибшим в Шови.

Ранее сообщалось, что среди жертв схода оползня в Шови была гражданка РФ.

Грузия
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