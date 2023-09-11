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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

РЖД, Газпромбанк и "БТС-Мост" договорились о развитии четырех объектов БАМа

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД", Газпромбанк и АО "Бамтоннельстрой-Мост" (MOEX: BTST) заключили договор о совместной реализации четырех объектов на БАМе.

Соответствующий документ подписан в понедельник на Восточном экономическом форуме, сообщили РЖД.

Речь идёт о создании второго Кодарского тоннеля, второго Кузнецовского тоннеля, второго Северомуйского тоннеля и моста через реку Амур.

Ранее сообщалось, что "БТС-Мост" хочет взять в концессию четыре объекта на Восточном полигоне.

"Компания "БТС-Мост" подала соответствующие концессионные заявки. Они сейчас находятся в правительстве на рассмотрении. Там четыре объекта концессии, на каждый из объектов отдельная компания создана, которая подала концессионные инициативы", - сообщал замминистра транспорта Валентин Иванов журналистам в марте.

Суммарный объем инвестиций по всем четырем объектам порядка 588 млрд руб., говорил он.

Газпромбанк РЖД Бамтоннельстрой
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