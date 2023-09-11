РЖД в январе-августе зафиксировали рост экспорта на восток на 8%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в январе-августе 2023 года зафиксировало рост экспортных перевозок в восточном направлении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Экспорт на восток в целом увеличен на 8% (за 8 месяцев 2023 г. - ИФ), также прирастают почти на 30% погранпереходы с Китаем", - сообщил глава компании Олег Белозеров на сессии в ходе ВЭФ-2023.

Он также отметил, что погрузка на экспорт выросла за 8 месяцев этого года на 0,7%, при этом погрузка на восток увеличилась на 5,6% к прошлому году.

"Но и не отстаем по строительству. Объем инвестпрограммы РЖД в этом году почти 1,2 трлн руб. Соответственно, самый большой объем - 250 млрд руб. - направлен на расширение провозных способностей сюда, на восток. Уже за 8 месяцев строители выполнили объем предыдущего года", - добавил Белозеров.