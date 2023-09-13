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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея провела запуск баллистической ракеты, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

Сообщается, что запуск был произведен в сторону Японского моря. Тип баллистической ракеты не уточняется.

Японский телеканал NHK со ссылкой на Минобороны страны также сообщил о возможном запуске баллистической ракеты с территории КНДР.

Министерство обороны Японии в настоящее время собирает информацию о произведенном пуске.

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