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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:51

КНДР запустила вторую баллистическую ракету

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея, предположительно, запустила еще одну баллистическую ракету, сообщает телеканал NHK со ссылкой на чиновников японского Минобороны.

"Все предполагаемые ракеты, запущенные Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии", - передает телеканал.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела запуск баллистической ракеты днем в среду.

Запуск был произведен в сторону Японского моря. Тип баллистической ракеты не уточняется.

В последний раз Пхеньян произвел пуск двух баллистических ракет малой дальности 30 августа.

Северная Корея Япония
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