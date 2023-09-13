КНДР запустила вторую баллистическую ракету
Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Северная Корея, предположительно, запустила еще одну баллистическую ракету, сообщает телеканал NHK со ссылкой на чиновников японского Минобороны.
"Все предполагаемые ракеты, запущенные Северной Кореей, упали за пределами исключительной экономической зоны Японии", - передает телеканал.
Ранее сообщалось, что Северная Корея провела запуск баллистической ракеты днем в среду.
Запуск был произведен в сторону Японского моря. Тип баллистической ракеты не уточняется.
В последний раз Пхеньян произвел пуск двух баллистических ракет малой дальности 30 августа.